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Братья Уильямс - сила. Атлетик - Альмерия 4:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Красивый разгром от басков

Братья Уильямс - сила. Атлетик - Альмерия 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

"Атлетик" третий раз в сезоне победил с разгромным счетом и закрепился в ТОП-3 Ла Лиги. Назначение Эрнесто Вальверде на данном этапе оправдывает себя на 300%.

Героями вечера в Бильбао снова стали братья Уильямс - оба сегодня оформили по 1+1, причем ассистировали только друг другу. Карьера старшего, Иньяки, находится на пике и очевидно, что в топы он уже не попадет, а вот 20-летнему Нико СМИ прочат то "Реал", то "Барселону".

7-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Альмерия" - 4:0

Голы: Уильямс, 10, Сансет, 17, Нико Уильямс, 62, Весга, 84 (с пенальти)

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В статье: Атлетик (Бильбао) Иньяки Уильямс Альмерия
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