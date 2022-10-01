Братья Уильямс - сила. Атлетик - Альмерия 4:0. Видео голов и обзор матча
Красивый разгром от басков
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Атлетик" третий раз в сезоне победил с разгромным счетом и закрепился в ТОП-3 Ла Лиги. Назначение Эрнесто Вальверде на данном этапе оправдывает себя на 300%.
Героями вечера в Бильбао снова стали братья Уильямс - оба сегодня оформили по 1+1, причем ассистировали только друг другу. Карьера старшего, Иньяки, находится на пике и очевидно, что в топы он уже не попадет, а вот 20-летнему Нико СМИ прочат то "Реал", то "Барселону".
7-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Альмерия" - 4:0
Голы: Уильямс, 10, Сансет, 17, Нико Уильямс, 62, Весга, 84 (с пенальти)
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