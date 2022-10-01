Временно обогнали ПСЖ. Анже - Марсель 0:3. Видео голов и обзор матча
У Парижа появился сильный конкурент
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
"Марсель" продолжает на равных бороться за титул с "ПСЖ" и как минимум до завтра обогнал столичный суперклуб в таблице.
Победа над обескровленным летним трансферным окном "Анже" далась провансальцам довольно легко - все голы стильные; забиты после быстрых выходов из обороны. В ответ "Ле Ско" не придумали почти ничего. Игор Тудор делает классную работу, хоть и получил пост в авральном порядке.
9-й тур Лиги 1. Анже. "Раймон Копа"
"Анже" - "Марсель" - 0:3
Голы: Клосс, 35, Суарес, 50, Жерсон, 59
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