  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Временно обогнали ПСЖ. Анже - Марсель 0:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Временно обогнали ПСЖ. Анже - Марсель 0:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

У Парижа появился сильный конкурент

Временно обогнали ПСЖ. Анже - Марсель 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

Новина українською

"Марсель" продолжает на равных бороться за титул с "ПСЖ" и как минимум до завтра обогнал столичный суперклуб в таблице.

Победа над обескровленным летним трансферным окном "Анже" далась провансальцам довольно легко - все голы стильные; забиты после быстрых выходов из обороны. В ответ "Ле Ско" не придумали почти ничего. Игор Тудор делает классную работу, хоть и получил пост в авральном порядке.

9-й тур Лиги 1. Анже. "Раймон Копа"

"Анже" - "Марсель" - 0:3

Голы: Клосс, 35, Суарес, 50, Жерсон, 59

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсель Анже
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде