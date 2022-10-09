Важная веха для Лунина. Хетафе - Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча

"Реал" добыл сложную победу на поле "Хетафе", который упирался изо всех сил и уверенно держался в защите даже на последних минутах.

Единственное, чего не хватило синим для ничьей - это остроты. Наш Андрей Лунин стоял почти без работы и с седьмой попытки таки провел сухой матч за "Реал". Для него это важная веха - возможно, теперь Анчелотти доверит украинцу хотя бы Кубок короля от начала и до конца.

8-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Реал Мадрид" 0:1

Гол: Эдер Милитао, 3