  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Важная веха для Лунина. Хетафе - Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча
В тренде

Важная веха для Лунина. Хетафе - Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

"Сливочные" снова возглавили Ла Лигу

Важная веха для Лунина. Хетафе - Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

"Реал" добыл сложную победу на поле "Хетафе", который упирался изо всех сил и уверенно держался в защите даже на последних минутах.

Единственное, чего не хватило синим для ничьей - это остроты. Наш Андрей Лунин стоял почти без работы и с седьмой попытки таки провел сухой матч за "Реал". Для него это важная веха - возможно, теперь Анчелотти доверит украинцу хотя бы Кубок короля от начала и до конца.

8-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Реал Мадрид" 0:1

Гол: Эдер Милитао, 3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) "Хетафе" Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде