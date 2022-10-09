Важная веха для Лунина. Хетафе - Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча
"Сливочные" снова возглавили Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Реал" добыл сложную победу на поле "Хетафе", который упирался изо всех сил и уверенно держался в защите даже на последних минутах.
Единственное, чего не хватило синим для ничьей - это остроты. Наш Андрей Лунин стоял почти без работы и с седьмой попытки таки провел сухой матч за "Реал". Для него это важная веха - возможно, теперь Анчелотти доверит украинцу хотя бы Кубок короля от начала и до конца.
8-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Реал Мадрид" 0:1
Гол: Эдер Милитао, 3
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