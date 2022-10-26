И Мадрид можно бить. РБ Лейпциг - Реал 3:2. Видео голов и обзор матча
Последствия ротации от Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stuart Franklin
Беспроигрышная серия "Реала" в сезоне остановилась на отметке в 16 матчей. Могла, наверное, и еще затянуться, но лишь в том случае, если бы сегодня на поле "Ред Булл Арены" вышла основа.
Карло Анчелотти решил по-другому, и в результате "Быки" доминировали по ходу большей части матча. Они играли жестче, острее, лучше продвигали мяч. До сих пор "Лейпциг" не впечатлял ни в Бундеслиге, ни в Европе - может, столь классное выступление станет для команды поворотным пунктом в сезоне?
5-й тур ЛЧ. Лейпциг. "Ред Булл Арена"
"РБ Лейпциг" - "Реал Мадрид" - 3:2
Голы: Гвардиол, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 - Винисиус, 44, Родриго, 90+4 (с пенальти)
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