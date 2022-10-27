  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Недостойны плей-офф Лиги чемпионов. Барселона - Бавария 0:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Недостойны плей-офф Лиги чемпионов. Барселона - Бавария 0:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

И рычаги не помогли

Недостойны плей-офф Лиги чемпионов. Барселона - Бавария 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu Agency

Новина українською

"Барселона" второй сезон кряду не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, и матч против "Баварии" - отличная иллюстрация, насколько все плохо у Хави.

Защита без концентрации, хавбеки без отбора, атака без ударов в створ ворот - если честно, выступление "Барсы" по духу напомнило исторические 2:8. Сейчас только счет меньше, а безнадега точно такая же.

5-й тур ЛЧ. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Бавария" - 0:3

Голы: Мане, 10, Чупо-Мотинг, 31, Павар, 90+4

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде