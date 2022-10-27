Недостойны плей-офф Лиги чемпионов. Барселона - Бавария 0:3. Видео голов и обзор матча

"Барселона" второй сезон кряду не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, и матч против "Баварии" - отличная иллюстрация, насколько все плохо у Хави.

Защита без концентрации, хавбеки без отбора, атака без ударов в створ ворот - если честно, выступление "Барсы" по духу напомнило исторические 2:8. Сейчас только счет меньше, а безнадега точно такая же.

5-й тур ЛЧ. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Бавария" - 0:3

Голы: Мане, 10, Чупо-Мотинг, 31, Павар, 90+4