Почти провал после шикарного старта. Спортинг - Айнтрахт 1:2. Видео голов и обзор матча

"Спортинг" шикарно, отлично начал этот групповой раунд - с двух уверенных побед над "Айтрахтом" и "Тоттенхэмом". И кто бы тогда мог подумать, что в итоге лиссабонцы едва не станут последними. Когда-то в подобной ситуации был "Шахтер", но после двух стартовых побед он в группе очков больше не набирал. "Спортинг" еще сумел зацепиться за ничью, что и помогло опередить "Марсель", который рискнул в матче с "Тоттенхэмом" и остался ни с чем.

А "Айнтрахт", попавший в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы, шагает в плей-офф со второго. Шикарный результат для немцев. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Португалия. Лиссабон. Стадион :"Жозе Альваладе"

"Спортинг" - "Айнтрахт" 1:2

Голы: Артур Гомеш 39 - Даити Камада 62 (пен.), Рандаль Коло-Муани 72