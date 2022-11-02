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Почти провал после шикарного старта. Спортинг - Айнтрахт 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Спортинг - Айнтрахт ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.11.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Почти провал после шикарного старта. Спортинг - Айнтрахт 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Спортинг" шикарно, отлично начал этот групповой раунд - с двух уверенных побед над "Айтрахтом" и "Тоттенхэмом". И кто бы тогда мог подумать, что в итоге лиссабонцы едва не станут последними. Когда-то в подобной ситуации был "Шахтер", но после двух стартовых побед он в группе очков больше не набирал. "Спортинг" еще сумел зацепиться за ничью, что и помогло опередить "Марсель", который рискнул в матче с "Тоттенхэмом" и остался ни с чем.

А "Айнтрахт", попавший в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы, шагает в плей-офф со второго. Шикарный результат для немцев. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Португалия. Лиссабон. Стадион :"Жозе Альваладе"
"Спортинг" - "Айнтрахт" 1:2
Голы: Артур Гомеш 39 - Даити Камада 62 (пен.), Рандаль Коло-Муани 72

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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