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УЕФА выпустил ролик с призывом экономить электроэнергию - ВИДЕО

Зарубежные
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Актуально и для Украины

УЕФА выпустил ролик с призывом экономить электроэнергию - ВИДЕО

Новина українською

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил рекламный ролик с призывом экономить электроэнергию. Ролик адресован населению многих государств Европы и сделан совместно с Европейской комиссией.

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Каждое действие по экономии электроэнергии на видео сопровождается бурными овациями из мира футбола.

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В статье: УЕФА
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