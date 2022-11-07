УЕФА выпустил ролик с призывом экономить электроэнергию - ВИДЕО
Актуально и для Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил рекламный ролик с призывом экономить электроэнергию. Ролик адресован населению многих государств Европы и сделан совместно с Европейской комиссией.
Каждое действие по экономии электроэнергии на видео сопровождается бурными овациями из мира футбола.
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