Первый сухой мир. Дания – Тунис 0:0. Видеообзор матча
Дания - Тунис: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На чемпионате мира 2022 уже были ничейные результаты, но нулевая ничья – впервые. Ее расписали между собой Дания и Тунис. При этом игру нельзя назвать скучной и стерильной – команды создавали моменты, претендовавшие на голы.
Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка.
Чемпионат мира, групповой этап
Группа D, 1-й тур
Доха, Эдьюкейшн сити
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Уже главная сенсация ЧМ. Видео голов и обзор матча Аргентина – Саудовская Аравия 1:2
- Аргентина - Саудовская Аравия 1:2. Первая суперсенсация турнира
- Коллина объяснил, почему судьи на ЧМ-2022 компенсируют много времени
- Сенегал – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн