 Дания - Тунис: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Первый сухой мир. Дания – Тунис 0:0. Видеообзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Дания - Тунис: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол

Первый сухой мир. Дания – Тунис 0:0. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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На чемпионате мира 2022 уже были ничейные результаты, но нулевая ничья – впервые. Ее расписали между собой Дания и Тунис. При этом игру нельзя назвать скучной и стерильной – команды создавали моменты, претендовавшие на голы.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка.

Чемпионат мира, групповой этап
Группа D, 1-й тур
Доха, Эдьюкейшн сити

Дания – Тунис 0:0

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В статье: Дания Тунис
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