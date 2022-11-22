Первый сухой мир. Дания – Тунис 0:0. Видеообзор матча

На чемпионате мира 2022 уже были ничейные результаты, но нулевая ничья – впервые. Ее расписали между собой Дания и Тунис. При этом игру нельзя назвать скучной и стерильной – команды создавали моменты, претендовавшие на голы.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка.

Чемпионат мира, групповой этап

Группа D, 1-й тур

Доха, Эдьюкейшн сити

Дания – Тунис 0:0