Дела хозяев почти безнадежны. Сенегал забил Катару второй гол - ВИДЕО

Матч второго тура ЧМ-2022 Катар – Сенегал почти весь первый там был без голов, но в концовке первого тайма африканцы открыли счет, а в начале второго удвоили преимущество.

Защитник Дьедиу после углового классно головой переправил мяч в ворота.

Кажется, дела хозяев почти безнадежны.