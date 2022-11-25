Дела хозяев почти безнадежны. Сенегал забил Катару второй гол - ВИДЕО
2:0 в начале второго тайма
FIFA
Матч второго тура ЧМ-2022 Катар – Сенегал почти весь первый там был без голов, но в концовке первого тайма
Защитник Дьедиу после углового классно головой переправил мяч в ворота.
Кажется, дела хозяев почти безнадежны.
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