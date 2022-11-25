 Дела хозяев почти безнадежны. Сенегал забил Катару второй гол - ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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Дела хозяев почти безнадежны. Сенегал забил Катару второй гол - ВИДЕО

Зарубежные
Обновлено
(2 голосов)

2:0 в начале второго тайма

Дела хозяев почти безнадежны. Сенегал забил Катару второй гол - ВИДЕО

FIFA

Новина українською

Матч второго тура ЧМ-2022 Катар – Сенегал почти весь первый там был без голов, но в концовке первого тайма африканцы открыли счет, а в начале второго удвоили преимущество.

Защитник Дьедиу после углового классно головой переправил мяч в ворота.

Кажется, дела хозяев почти безнадежны.

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В статье: Сенегал Катар
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