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Праздничное настроение. Астон Вилла – Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Праздничное настроение. Астон Вилла – Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/LFC / Автор невідомий

Новина українською

В матче 17-го тура АПЛ "Астон Вилла" принимала "Ливерпуль".

Матч выдался действительно интересным, с множеством опасных моментов и итоговой победой гостей.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Астон Вилла" – "Ливерпуль" 1:3

Голы: Уоткинс 59 – Салах 5, ван Дейк 37, Байчетич 81

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль
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