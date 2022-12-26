Праздничное настроение. Астон Вилла – Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча

В матче 17-го тура АПЛ "Астон Вилла" принимала "Ливерпуль".

Матч выдался действительно интересным, с множеством опасных моментов и итоговой победой гостей.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Астон Вилла" – "Ливерпуль" 1:3

Голы: Уоткинс 59 – Салах 5, ван Дейк 37, Байчетич 81