Праздничное настроение. Астон Вилла – Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: twitter.com/LFC / Автор невідомий
В матче 17-го тура АПЛ "Астон Вилла" принимала "Ливерпуль".
Матч выдался действительно интересным, с множеством опасных моментов и итоговой победой гостей.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Уоткинс 59 – Салах 5, ван Дейк 37, Байчетич 81
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