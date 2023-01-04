Лунин мог и не выходить. Касереньо - Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча
Скучная победа чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Реал" приехал на кубковый матч против команды из 4-й лиги без своих лидеров - и не прогадал. "Касереньо" очень старался, но нехватка класса не позволила ему создать хоть что-либо похожее на опасность у ворот Андрея Лунина.
В это время сами "Сливочные" в атаке даже не пытались изображать активность, и лишь когда на горизонте показались экстра-таймы, Родриго включил индивидуальное мастерство и исполнил эффектный гол. Стопроцентная эффективность.
3-й раунд Кубка короля. Касерес. "Принсипе Фелипе"
"Касереньо" - "Реал Мадрид" - 0:1
Гол: Родриго, 69
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