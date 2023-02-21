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Все кончено. Удаление у Айнтрахта, второй гол Наполи. ВИДЕО

Видео
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Кажется, все ясно

Все кончено. Удаление у Айнтрахта, второй гол Наполи. ВИДЕО

Новина українською

Айнтрахт и Наполи играют в Германии первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме лучше были гости, что и вылилось в гол Осимена.

Ну а после перерыва Неаполь фактически закрыл игру. Сначала у Айнтрахта удалился Муани, а через пару минут Ди Лоренцо по-капитански положил второй гол, который фактически закрыл игру.

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В статье: Наполи (Неаполь) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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