Все кончено. Удаление у Айнтрахта, второй гол Наполи. ВИДЕО
Кажется, все ясно
Айнтрахт и Наполи играют в Германии первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В первом тайме лучше были гости, что и
Ну а после перерыва Неаполь фактически закрыл игру. Сначала у Айнтрахта удалился Муани, а через пару минут Ди Лоренцо по-капитански положил второй гол, который фактически закрыл игру.
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