Все кончено. Удаление у Айнтрахта, второй гол Наполи. ВИДЕО

Айнтрахт и Наполи играют в Германии первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме лучше были гости, что и вылилось в гол Осимена .

Ну а после перерыва Неаполь фактически закрыл игру. Сначала у Айнтрахта удалился Муани, а через пару минут Ди Лоренцо по-капитански положил второй гол, который фактически закрыл игру.