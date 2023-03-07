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Лига конференций. Лацио – АЗ 1:2. Видео гола и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Видеообзор матча

Лига конференций. Лацио – АЗ 1:2. Видео гола и обзор матча

twitter.com/AZAlkmaar

Новина українською

Во вторник, 7 марта, состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги конференций, в котором Лацио принимал АЗ.

Римляне не в идеальном составе провели неидеальный матч и проиграли 1:2. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Лацио – АЗ 1:2

Голы: Педро (18) – Павлидис (45), Керкез (62)

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В статье: Лацио (Рим) АЗ (Алкмаар)
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