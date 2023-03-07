Лига конференций. Лацио – АЗ 1:2. Видео гола и обзор матча

Во вторник, 7 марта, состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги конференций, в котором Лацио принимал АЗ.

Римляне не в идеальном составе провели неидеальный матч и проиграли 1:2. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Лацио – АЗ 1:2

Голы: Педро (18) – Павлидис (45), Керкез (62)