Лига конференций. Лацио – АЗ 1:2. Видео гола и обзор матча
Видеообзор матча
twitter.com/AZAlkmaar
Во вторник, 7 марта, состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги конференций, в котором Лацио принимал АЗ.
Римляне не в идеальном составе провели неидеальный матч и проиграли 1:2. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Педро (18) – Павлидис (45), Керкез (62)
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