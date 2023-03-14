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Серия Цыганкова прервана. Жирона - Атлетико 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Каталонцы проиграли, Виктор без результативных действий

Серия Цыганкова прервана. Жирона - Атлетико 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Атлетико" в добавленное время дожал "Жирону", которая по ходу матча лишилась пары основных центрхавов Ромеу - Алейш Гарсия. Это может стать катастрофой на дистанции, если оба вылетят надолго.

Касательно нашего Виктора Цыганкова, то он впервые за 4 тура ушел с поля без результативных действий, хотя два момента все же создал - и вы обязаны это увидеть.

25-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Атлетико" - 0:1

Гол: Мората, 90+1

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В статье: Атлетико (Мадрид) Жирона
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
14.03.2023 в 00:19
Рікельме запоров пас Циганкова
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