Серия Цыганкова прервана. Жирона - Атлетико 0:1. Видео гола и обзор матча
Каталонцы проиграли, Виктор без результативных действий
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Атлетико" в добавленное время дожал "Жирону", которая по ходу матча лишилась пары основных центрхавов Ромеу - Алейш Гарсия. Это может стать катастрофой на дистанции, если оба вылетят надолго.
Касательно нашего Виктора Цыганкова, то он впервые за 4 тура ушел с поля без результативных действий, хотя два момента все же создал - и вы обязаны это увидеть.
25-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Атлетико" - 0:1
Гол: Мората, 90+1
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Artemanat (Кривой Рог)
14.03.2023 в 00:19
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