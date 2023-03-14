Серия Цыганкова прервана. Жирона - Атлетико 0:1. Видео гола и обзор матча

"Атлетико" в добавленное время дожал "Жирону", которая по ходу матча лишилась пары основных центрхавов Ромеу - Алейш Гарсия. Это может стать катастрофой на дистанции, если оба вылетят надолго.

Касательно нашего Виктора Цыганкова, то он впервые за 4 тура ушел с поля без результативных действий, хотя два момента все же создал - и вы обязаны это увидеть.

25-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Атлетико" - 0:1

Гол: Мората, 90+1