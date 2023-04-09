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Две стороны вратарского искусства: кипер Специи отдал ассист, кипер Сассуоло привез гол с 40 метров

Видео
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Яркие эпизоды из итальянской Серии А

Две стороны вратарского искусства: кипер Специи отдал ассист, кипер Сассуоло привез гол с 40 метров

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29-й тур итальянской Серии А подарил несколько интересных эпизодов, связанных с голкиперами. В поединке "Фиорентина" - "Специя" гости смогли отыграться после того, как вратарь гостей Бартломей Дронговский ассистировал Мбала Нзоле. Поляк выбил мяч от собственной штрафной, а анголец вышел на свидание с кипером фиалок и забил свой 13-й гол в текущем сезоне. К слову, Дронговский перешел в "Специю" именно из "Фиорентины".

А вот в игре "Верона" – "Сассуоло" голкипер гостевой команды отличился с отрицательной стороны. На 90+5-й минуте суперопытный Андреа Консильи, у которого 456 матчей в рамках Серии А, вышел далеко за пределы штрафной и отдал пас точно на соперника – аргентинец Адольфо Гайч сориентировался мгновенно и пробил в пустые ворота метров из 40. "Верона" в итоге победила 2:1 и подкрепила свою надежду на спасение в высшем дивизионе.

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В статье: Андреа Консильи Фиорентина (Флоренция) Эллас Верона лучшие голы Специя
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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
09.04.2023 в 11:05
Трубін вчора привіз (і теж на 94-й хв.) незгірше за брамкаря Сассуоло. І це вже проблема кривоногих футболерів Мет1925, що вони не користали з нагоди.
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