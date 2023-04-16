А могли забить и 10. Кадис - Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча
Тотальное преимущество "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Реал" устроил такое давление на ворота "Кадиса", что аутсайдера даже стало немного жаль. Три десятка ударов, из которых каждый третий - в створ; два выстрела в каркас; уйма опасных ситуаций.
Скажем прямо: если бы не вратарь Давид Хиль, "Кадис" проиграл бы с катастрофичным счетом. Только его кураж позволил "Субмарине" сохранить лицо; так-то она наиграла на 0:10.
29-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" - "Реал Мадрид" - 0:2
Голы: Начо, 72, Асенсио, 76
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