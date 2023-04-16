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А могли забить и 10. Кадис - Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Тотальное преимущество "Сливочных"

А могли забить и 10. Кадис - Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Реал" устроил такое давление на ворота "Кадиса", что аутсайдера даже стало немного жаль. Три десятка ударов, из которых каждый третий - в створ; два выстрела в каркас; уйма опасных ситуаций.

Скажем прямо: если бы не вратарь Давид Хиль, "Кадис" проиграл бы с катастрофичным счетом. Только его кураж позволил "Субмарине" сохранить лицо; так-то она наиграла на 0:10.

29-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Начо, 72, Асенсио, 76

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В статье: Реал (Мадрид) Кадис
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