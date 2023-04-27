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По стопам Реала. Райо Вальекано - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Провал лидера

По стопам Реала. Райо Вальекано - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

Новина українською

После поражения "Реала" от "Жироны" "Барселона" решила не отставать и тоже проиграла середняку из "вражеского" региона.

Счет абсолютно по игре - "Молнии" доминировали в единоборствах и создавали лучшие моменты. У "Барсы" активен был только Левандовский, а вот фланги и полузащита - тихий ужас. Ясно, что титул уже никуда не убежит, но так играть все равно нельзя.

31-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Барселона" - 2:1

Голы: Альваро Гарсия, 19, Фран Гарсия, 53 - Левандовский, 83

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В статье: Барселона Райо Вальекано (Мадрид)
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