По стопам Реала. Райо Вальекано - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча

После поражения "Реала" от "Жироны" "Барселона" решила не отставать и тоже проиграла середняку из "вражеского" региона.

Счет абсолютно по игре - "Молнии" доминировали в единоборствах и создавали лучшие моменты. У "Барсы" активен был только Левандовский, а вот фланги и полузащита - тихий ужас. Ясно, что титул уже никуда не убежит, но так играть все равно нельзя.

31-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Барселона" - 2:1

Голы: Альваро Гарсия, 19, Фран Гарсия, 53 - Левандовский, 83