По стопам Реала. Райо Вальекано - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча
Провал лидера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency
После поражения "Реала" от "Жироны" "Барселона" решила не отставать и тоже проиграла середняку из "вражеского" региона.
Счет абсолютно по игре - "Молнии" доминировали в единоборствах и создавали лучшие моменты. У "Барсы" активен был только Левандовский, а вот фланги и полузащита - тихий ужас. Ясно, что титул уже никуда не убежит, но так играть все равно нельзя.
31-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Барселона" - 2:1
Голы: Альваро Гарсия, 19, Фран Гарсия, 53 - Левандовский, 83
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