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Сливочные уже позади. Атлетико - Кадис 5:1. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Аномально результативные "Матрасники"

Сливочные уже позади. Атлетико - Кадис 5:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images

Новина українською

"Атлетико" обошел в таблице "Реал" и вышел на второе место, разгромив на своем поле очень уставший "Кадис".

Хедлайнером вечера, как обычно на "Метрополитано", стал Антуан Гризманн - у него дубль. Также отмечаем, что "Атлетико" забил пять голов в двух турах кряду четвертый раз в своей истории и впервые с 1948 года!

33-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Кадис" - 5:1

Голы: Гризманн, 2, 27, Мората, 48, Карраско, 57 (с пенальти), Молина, 73 - Лосано, 72

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В статье: Атлетико (Мадрид) Кадис
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