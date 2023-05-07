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Кубок едет в Мадрид. Реал - Осасуна 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Плюс один трофей для "Сливочных"

Кубок едет в Мадрид. Реал - Осасуна 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images

Новина українською

"Реал" выиграл свой 20-й Кубок Испании, с большим трудом одолев скромную, но необычайно зубастую "Осасуну".

Аутсайдер на протяжении всего матча действовал на равных, не боялся играть на встречных курсах - и как результат голевых моментов было в избытке. Почему победил Мадрид? Глобально благодаря двум бразильцам - Винисиус создавал голевые ситуации, а Родриго их завершал.

Финал Кубка Испании. Севилья. "Ла Картуха"

"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 2:1

Голы: Родриго, 2, 70 - Торро, 58

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В статье: Кубок Испании Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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