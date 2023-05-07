Кубок едет в Мадрид. Реал - Осасуна 2:1. Видео голов и обзор матча
Плюс один трофей для "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images
"Реал" выиграл свой 20-й Кубок Испании, с большим трудом одолев скромную, но необычайно зубастую "Осасуну".
Аутсайдер на протяжении всего матча действовал на равных, не боялся играть на встречных курсах - и как результат голевых моментов было в избытке. Почему победил Мадрид? Глобально благодаря двум бразильцам - Винисиус создавал голевые ситуации, а Родриго их завершал.
Финал Кубка Испании. Севилья. "Ла Картуха"
"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 2:1
Голы: Родриго, 2, 70 - Торро, 58
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