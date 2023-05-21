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И его не наказали! Защитник Фенербахче плюнул в соперника, пока тот праздновал гол

Видео
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Турецкие страсти

И его не наказали! Защитник Фенербахче плюнул в соперника, пока тот праздновал гол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Serhat Cagdas/Anadolu Agency

Новина українською

Победа "Фенербахче" над "Трабзонспором" (3:1) в 34-м туре Суперлиги оказалась омрачена гнусным поступком защитника "Канареек" Самета Акайдына.

На 80-й минуте он просто плюнул в египетского нападающего гостей Трезеге, когда тот наклонился, по-восточному празднуя гол.

Свою вину Акайдын не признает и уверяет, что ничего такого ввиду не имел, но видео подтверждает обратное. При этом похоже, что федерация заняла его сторону, тогда как "Трабзонспор" разозлен и требует для Самета дисквалификацию.

Интересно, что на матче работала система ВАР, но она не отреагировала.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Трабзонспор (Трабзон) курьезы
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