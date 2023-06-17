Оторвались от наших. Мальта - Англия 0:4. Видео голов и обзор матча
А кто-то сомневался?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: MB Media
В группе сборной Украины наметился явный фаворит - Англия убежала от конкурентов на целых 6 очков за три тура.
Вчера команде Гарета Саутгейта не составило труда разбить футбольного карлика - Мальту. Победа получилась результативной, но не слишком эффектной - половину голов забили с пенальти; еще раз аутсайдер поразил свои же ворота.
Отбор на Евро. Та-Кали. "Национальный стадион"
Мальта - Англия - 0:4
Голы: Апап, 6 (автогол), Александр-Арнольд, 28, Кейн, 31 (с пенальти), Уилсон, 83 (с пенальти)
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