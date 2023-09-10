Последние секунды снова ключевые. Косово - Швейцария 2:2. Видеообзор голов и обзор матча
Косово - Швейцария ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.09.2023 ⋇ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Для сборной Швейцарии последние минуты/секунды становятся своеобразным проклятием. Команда потеряла преимущество над Румынией в конце, а теперь повторила такую же участь в матче с Косово. Глобально перспективам выхода из группы это не угрожает, но неприятно. Концентрация должна быть.
Смотрите видеообзор результативного матча отбора к Евро-2024.
Отбор в Евро-2024. Группа I. Пятый тур
09.09.2023. Подгорица. Стадион "Фадиоль Вокри"
Арбитр в поле – Якоб Кехлет (Дания)
Косово – Швейцария 2:2
Голы: Мурики 65, Мурики 90+5 – Фройлер 16, Ррахмани (автогол) 79
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