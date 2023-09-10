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Последние секунды снова ключевые. Косово - Швейцария 2:2. Видеообзор голов и обзор матча

Видео
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Косово - Швейцария ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.09.2023 ⋇ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол

Последние секунды снова ключевые. Косово - Швейцария 2:2. Видеообзор голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Для сборной Швейцарии последние минуты/секунды становятся своеобразным проклятием. Команда потеряла преимущество над Румынией в конце, а теперь повторила такую же участь в матче с Косово. Глобально перспективам выхода из группы это не угрожает, но неприятно. Концентрация должна быть.

Смотрите видеообзор результативного матча отбора к Евро-2024.

Отбор в Евро-2024. Группа I. Пятый тур
09.09.2023. Подгорица. Стадион "Фадиоль Вокри"
Арбитр в поле – Якоб Кехлет (Дания)

Косово – Швейцария 2:2
Голы: Мурики 65, Мурики 90+5 – Фройлер 16, Ррахмани (автогол) 79

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В статье: Швейцария
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