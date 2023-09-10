Последние секунды снова ключевые. Косово - Швейцария 2:2. Видеообзор голов и обзор матча

Для сборной Швейцарии последние минуты/секунды становятся своеобразным проклятием. Команда потеряла преимущество над Румынией в конце, а теперь повторила такую же участь в матче с Косово. Глобально перспективам выхода из группы это не угрожает, но неприятно. Концентрация должна быть.

Смотрите видеообзор результативного матча отбора к Евро-2024.

Отбор в Евро-2024. Группа I. Пятый тур

09.09.2023. Подгорица. Стадион "Фадиоль Вокри"

Арбитр в поле – Якоб Кехлет (Дания)

Косово – Швейцария 2:2

Голы: Мурики 65, Мурики 90+5 – Фройлер 16, Ррахмани (автогол) 79