Чудо-камбэк за восемь минут. Барселона - Сельта 3:2. Видео голов и обзор матча

Целых 80 минут "Барселоны" не было на поле в матче против "Сельты", после чего она внезапно включилась и не только отыграла два гола, но и забила третий, победный.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Левандовский, Канселу и Феликс творили камбэк, они молодцы. Но еще хотелось бы отметить великолепного тер Штегена, который почти в одиночку держал команду в игре, когда у нее ничего не получалось. Очередной мастер-класс от немца.

6-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Сельта" - 3:2

Голы: Левандовский, 81, 85, Канселу 89 - Странд Ларсен, 19, Дувикас, 76