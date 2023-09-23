Чудо-камбэк за восемь минут. Барселона - Сельта 3:2. Видео голов и обзор матча
Каталонцы показали характер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Целых 80 минут "Барселоны" не было на поле в матче против "Сельты", после чего она внезапно включилась и не только отыграла два гола, но и забила третий, победный.
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Левандовский, Канселу и Феликс творили камбэк, они молодцы. Но еще хотелось бы отметить великолепного тер Штегена, который почти в одиночку держал команду в игре, когда у нее ничего не получалось. Очередной мастер-класс от немца.
6-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" - "Сельта" - 3:2
Голы: Левандовский, 81, 85, Канселу 89 - Странд Ларсен, 19, Дувикас, 76
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