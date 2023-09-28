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Очередной камбэк мерсисайдцев. Ливерпуль - Лестер 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Ливерпуль набрал хороший ход

Очередной камбэк мерсисайдцев. Ливерпуль - Лестер 3:1. Видео голов и обзор матча

Фото: пресслужби ФК "Ліверпуль"

UA-Футбол
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Пропустив уже на третьей минуте, подопечные Юргена Клоппа довольно долго искали чем ответить. Нашли этот ответ они только во втором тайме. Сначала Коди Гакпо восстановил паритет, а затем Доминик Собослай и в самом конце матча Диогу Жота. Да, "лисы" провели неплохой первый тайм, но под давлением "Энфилда" все же посыпались во втором. Справедливый проход "Ливерпуля".

Кубок Лиги, 1/16 финала

"Ливерпуль" - "Лестер Сити" 3:1

Голы: Гакпо (48), Собослай (70), Жота (89) - Макатир (3)

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах Дарвин Нуньес Доминик Собослаи
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