Хет-трик за 5 минут от Суареса и камбэк Гранады после 3:0. Альмерия - Гранада 3:3. Видео голов и обзор матча

Это был не матч, а реклама атакующего футбола. Ну, и эмоциональные горки для фанатов. Форвард "Альмерии" Луис Суарес в конце первого тайма забил 3 гола за 5 минут, но хвалить надо не только его хладнокровие, но и Ларги Рамазани, который выполнил три прекрасных ассиста. В почти безнадежной ситуации, проигрывая после первого тайма 3:0, "Гранада" побежала отыгрываться и сделала сенсацию тура.

8-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Гранада" - 3:3

Голы: Суарес, 41, 44, 45+1 - Сарагоса, 66 (с пенальти), Рикард Санчес, 70, Узуни, 86