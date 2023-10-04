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Сэйвы Трубина не помогли. Интер - Бенфика 1:0. Обзор матча и видео гола

Видео
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Видеообзор победы Интера над Бенфики при хорошей игре Трубина

Сэйвы Трубина не помогли. Интер - Бенфика 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Бенфика” проиграла во втором подряд матче Лиги чемпионов, минимально уступив на поле “Интеру”. Единственный гол в поединке Маркус Тюрам. “Бенфика” могла бы пропустить гораздо больше, если бы не великолепная игра Анатолия Трубина, который сделал семь сэйвов.

Лига чемпионов, группа D, второй тур. Милан, “Сан-Сиро”

“Интер” – “Бенфика” 1:0

Гол: Тюрам 62

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Наши за границей Интер (Милан) видеоповторы Маркус Тюрам Анатолий Трубин
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