Сэйвы Трубина не помогли. Интер - Бенфика 1:0. Обзор матча и видео гола
Видеообзор победы Интера над Бенфики при хорошей игре Трубина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Бенфика” проиграла во втором подряд матче Лиги чемпионов, минимально уступив на поле “Интеру”. Единственный гол в поединке Маркус Тюрам. “Бенфика” могла бы пропустить гораздо больше, если бы не великолепная игра Анатолия Трубина, который сделал семь сэйвов.
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Лига чемпионов, группа D, второй тур. Милан, “Сан-Сиро”
Гол: Тюрам 62
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