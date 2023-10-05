Победные страдания каталонцев. Порту - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
Блауграна почти не атаковала
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues
"Барселона" приехала в "Порту" сыграть осторожно, а после травмы Роберта Левандовского и гола от Феррана Торреса и подавно закрылась на своей половине.
Итог - полдюжины моментов у "Драконов", уйма желтых карточек и даже удаление Гави. Это вообще не стиль "Барсы" - ставить такой "автобус". Тем не менее, сегодня это было, и это принесло результат.
2-й тур Лиги чемпионов. Порту. "Драгау"
"Порту" - "Барселона" - 0:1
Гол: Ферран Торрес, 45+1
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