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Победные страдания каталонцев. Порту - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Блауграна почти не атаковала

Победные страдания каталонцев. Порту - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues

Новина українською

"Барселона" приехала в "Порту" сыграть осторожно, а после травмы Роберта Левандовского и гола от Феррана Торреса и подавно закрылась на своей половине.

Итог - полдюжины моментов у "Драконов", уйма желтых карточек и даже удаление Гави. Это вообще не стиль "Барсы" - ставить такой "автобус". Тем не менее, сегодня это было, и это принесло результат.

2-й тур Лиги чемпионов. Порту. "Драгау"

"Порту" - "Барселона" - 0:1

Гол: Ферран Торрес, 45+1

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В статье: Барселона Порту
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