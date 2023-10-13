ВАР перевернул игру. Испания - Шотландия 2:0. Видео голов и обзор матча

Испания полтора тайма не могла пробить защиту Шотландии, а затем пропустила после гениального штрафного от Скотта Мактоминея. Но что было дальше? ВАР отменил гол из-за толчка вратаря!

Этот эпизод взбодрил "Красную Фурию", и вскоре Альваро Мората таки принес своим победу. Теперь дорога к первому месту в группе для Испании открыта. Ну, а Шотландию немного жаль.

7-й тур отбора на Евро-2024. Севилья. "Олимпийский"

Испания - Шотландия - 2:0

Голы: Мората, 73, Сансет, 86