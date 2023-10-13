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ВАР перевернул игру. Испания - Шотландия 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

У Мактоминея отобрали лучший гол вечера

ВАР перевернул игру. Испания - Шотландия 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

Новина українською

Испания полтора тайма не могла пробить защиту Шотландии, а затем пропустила после гениального штрафного от Скотта Мактоминея. Но что было дальше? ВАР отменил гол из-за толчка вратаря!

Этот эпизод взбодрил "Красную Фурию", и вскоре Альваро Мората таки принес своим победу. Теперь дорога к первому месту в группе для Испании открыта. Ну, а Шотландию немного жаль.

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Испания - Шотландия - 2:0

Голы: Мората, 73, Сансет, 86

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В статье: Испания Шотландия
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