ВАР перевернул игру. Испания - Шотландия 2:0. Видео голов и обзор матча
У Мактоминея отобрали лучший гол вечера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
Испания полтора тайма не могла пробить защиту Шотландии, а затем пропустила после гениального штрафного от Скотта Мактоминея. Но что было дальше? ВАР отменил гол из-за толчка вратаря!
Этот эпизод взбодрил "Красную Фурию", и вскоре Альваро Мората таки принес своим победу. Теперь дорога к первому месту в группе для Испании открыта. Ну, а Шотландию немного жаль.
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Испания - Шотландия - 2:0
Голы: Мората, 73, Сансет, 86
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