Албанские орлы шокируют чехов, дубль на счету Сефери. Албания - Чехия 3:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Албанцы в шаге от Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Албании сотворила сенсацию, разгромив Чехию в ключевом матче группы Е. Этот успех приближает подопечных Силвиньо к квалификации на финальный турнир. От второго выступления на Евро в истории албанцев отделяет лишь одна победа, которую нужно будет одержать в одном из трех финальных
Отбор к Евро-2024. Группа Е, 6-й тур
Тирана, Арена Комбетаре
Албания - Чехия 3:0
Голы: Асани 9, Сефери 51, 73
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сегодня пройдет жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
- Сборная Украины U-21 вышла на 2-е место в группе отбора Евро-2025
- Победа украинской молодежки, изменения в протоколе использования ВАР и возможное возвращение Зидана в Реал. Главные новости за 12 октября
- Голы Алана Патрика и Луиса Суареса. Интернасьонал - Гремио 3:2. Видео голов и обзор матча
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн