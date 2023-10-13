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Албанские орлы шокируют чехов, дубль на счету Сефери. Албания - Чехия 3:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Видео
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Албанцы в шаге от Евро

Албанские орлы шокируют чехов, дубль на счету Сефери. Албания - Чехия 3:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Албании сотворила сенсацию, разгромив Чехию в ключевом матче группы Е. Этот успех приближает подопечных Силвиньо к квалификации на финальный турнир. От второго выступления на Евро в истории албанцев отделяет лишь одна победа, которую нужно будет одержать в одном из трех финальных

Отбор к Евро-2024. Группа Е, 6-й тур

Тирана, Арена Комбетаре

Албания - Чехия 3:0

Голы: Асани 9, Сефери 51, 73

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В статье: Албания Чехия Евро 2024
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