Албанские орлы шокируют чехов, дубль на счету Сефери. Албания - Чехия 3:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Сборная Албании сотворила сенсацию, разгромив Чехию в ключевом матче группы Е. Этот успех приближает подопечных Силвиньо к квалификации на финальный турнир. От второго выступления на Евро в истории албанцев отделяет лишь одна победа, которую нужно будет одержать в одном из трех финальных

Отбор к Евро-2024. Группа Е, 6-й тур

Тирана, Арена Комбетаре

Албания - Чехия 3:0

Голы: Асани 9, Сефери 51, 73