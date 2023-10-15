Обогнали Украину. Италия - Мальта 4:0. Видео голов и обзор матча

Италия ожидаемо комфортно справилась с футбольным карликом - Мальтой. Доменико Берарди оформил дубль из голов, Мойзе Кин - из ассистов. В общем, все красиво.

Благодаря победе "Скуадра Адзурра" обошла в таблице Украину за дополнительными показателями, и к тому же имея матч в запасе. Беда! Но впереди у нас еще есть очная встреча.

Отбор на Евро-2024. Бари. "Комунале Сан-Никола"

Италия - Мальта - 4:0

Голы: Бонавентура, 22, Берарди, 45+1, 63, Фраттези, 90+3