Обогнали Украину. Италия - Мальта 4:0. Видео голов и обзор матча
Максимально легкий разгром
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa
Италия ожидаемо комфортно справилась с футбольным карликом - Мальтой. Доменико Берарди оформил дубль из голов, Мойзе Кин - из ассистов. В общем, все красиво.
Благодаря победе "Скуадра Адзурра" обошла в таблице Украину за дополнительными показателями, и к тому же имея матч в запасе. Беда! Но впереди у нас еще есть очная встреча.
Отбор на Евро-2024. Бари. "Комунале Сан-Никола"
Италия - Мальта - 4:0
Голы: Бонавентура, 22, Берарди, 45+1, 63, Фраттези, 90+3
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