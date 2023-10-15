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Обогнали Украину. Италия - Мальта 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Максимально легкий разгром

Обогнали Украину. Италия - Мальта 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa

Новина українською

Италия ожидаемо комфортно справилась с футбольным карликом - Мальтой. Доменико Берарди оформил дубль из голов, Мойзе Кин - из ассистов. В общем, все красиво.

Благодаря победе "Скуадра Адзурра" обошла в таблице Украину за дополнительными показателями, и к тому же имея матч в запасе. Беда! Но впереди у нас еще есть очная встреча.

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Италия - Мальта - 4:0

Голы: Бонавентура, 22, Берарди, 45+1, 63, Фраттези, 90+3

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В статье: Италия Мальта
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