Красная фурия едет на Евро. Норвегия - Испания 0:1. Видео гола и обзор матча
Все решил мяч Гави
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maja Hitij - UEFA/UEFA
Испания в скучноватом и стерильном матче переиграла Норвегию на ее поле. Звезды скандинавов Холанд и Эдегор игру провалили, а вот юный Гави вновь был силен и забил гол.
Вместе с победой "Красная фурия" добыла путевку на Евро-2024 - причем не только для себя, но и для Шотландии. У Норвегии последняя надежда теперь на Лигу наций.
8-й тур отбора на Евро-2024. Осло. "Уллевол"
Норвегия - Испания - 0:1
Гол: Гави, 49
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