Красная фурия едет на Евро. Норвегия - Испания 0:1. Видео гола и обзор матча

Испания в скучноватом и стерильном матче переиграла Норвегию на ее поле. Звезды скандинавов Холанд и Эдегор игру провалили, а вот юный Гави вновь был силен и забил гол.

Вместе с победой "Красная фурия" добыла путевку на Евро-2024 - причем не только для себя, но и для Шотландии. У Норвегии последняя надежда теперь на Лигу наций.

8-й тур отбора на Евро-2024. Осло. "Уллевол"

Норвегия - Испания - 0:1

Гол: Гави, 49