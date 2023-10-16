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Красная фурия едет на Евро. Норвегия - Испания 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Все решил мяч Гави

Красная фурия едет на Евро. Норвегия - Испания 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maja Hitij - UEFA/UEFA

Новина українською

Испания в скучноватом и стерильном матче переиграла Норвегию на ее поле. Звезды скандинавов Холанд и Эдегор игру провалили, а вот юный Гави вновь был силен и забил гол.

Вместе с победой "Красная фурия" добыла путевку на Евро-2024 - причем не только для себя, но и для Шотландии. У Норвегии последняя надежда теперь на Лигу наций.

8-й тур отбора на Евро-2024. Осло. "Уллевол"

Норвегия - Испания - 0:1

Гол: Гави, 49

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В статье: Испания Норвегия
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