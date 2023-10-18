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Павар-бомбардир. Франция - Шотландия 4:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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На разных уровнях

Павар-бомбардир. Франция - Шотландия 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier

Новина українською

И Франция, и Шотландия уже вышли на Евро-2024, но товарищеский матч показал, что это команды совсем разного класса. "Ле Бле" легко создали у ворот соперника 6-7 убойных шансов.

Главное же впечатление от вечера - дубль защитника "Интера" Бенжамена Павара. В его профессиональной карьере это лишь второй такой случай.

Товарищеский матч. Лилль. "Пьер Моруа"

Франция - Шотландия - 4:1

Голы: Павар, 16, 24, Мбаппе, 41 (с пенальти), Коман, 70 - Гилмор, 11

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В статье: Франция Шотландия
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