Павар-бомбардир. Франция - Шотландия 4:1. Видео голов и обзор матча
На разных уровнях
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier
И Франция, и Шотландия уже вышли на Евро-2024, но товарищеский матч показал, что это команды совсем разного класса. "Ле Бле" легко создали у ворот соперника 6-7 убойных шансов.
Главное же впечатление от вечера - дубль защитника "Интера" Бенжамена Павара. В его профессиональной карьере это лишь второй такой случай.
Товарищеский матч. Лилль. "Пьер Моруа"
Франция - Шотландия - 4:1
Голы: Павар, 16, 24, Мбаппе, 41 (с пенальти), Коман, 70 - Гилмор, 11
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