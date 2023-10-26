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Пеп не оступается. Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Третья кряду победа "Горожан"

Пеп не оступается. Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zac Goodwin/PA Images

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Победитель минувшей ЛЧ "Ман Сити" после "Црвены Звезды" и "Лейпцига" переиграл также и "Янг Бойз". Теперь у команды Пепа Гвардиолы максимальные 9 очков из 9.

Нельзя сказать, что швейцарцы не сопротивлялись, но в последние полчаса они дважды пропустили от Эрлинга Холанда, и это решило все.

3-й тур ЛЧ. Берн. "Стад де Суисс"

"Янг Бойз" - "Ман Сити" - 1:3

Голы: Элиа, 52 - Аканджи, 48, Холанд, 67 (с пенальти), 86

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В статье: Янг Бойз (Берн) Манчестер Сити
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