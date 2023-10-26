Пеп не оступается. Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча
Третья кряду победа "Горожан"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zac Goodwin/PA Images
Победитель минувшей ЛЧ "Ман Сити" после "Црвены Звезды" и "Лейпцига" переиграл также и "Янг Бойз". Теперь у команды Пепа Гвардиолы максимальные 9 очков из 9.
Нельзя сказать, что швейцарцы не сопротивлялись, но в последние полчаса они дважды пропустили от Эрлинга Холанда, и это решило все.
3-й тур ЛЧ. Берн. "Стад де Суисс"
"Янг Бойз" - "Ман Сити" - 1:3
Голы: Элиа, 52 - Аканджи, 48, Холанд, 67 (с пенальти), 86
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