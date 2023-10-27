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Расстрел на Энфилде. Лига Европы. Ливерпуль - Тулуза 5:1. Видео голов и обзор матча

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Подопечные Клоппа не замечают соперника

Расстрел на Энфилде. Лига Европы. Ливерпуль - Тулуза 5:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Клопп традиционно пошел на ротацию в рамках поединка второго по значимости клубного европейского турнира. Даже неосновным составом "Ливерпуль" легко расправился на "Энфилде" с "Тулузой". Еще до перерыва болельщики на стадионе увидели 4 гола, 3 из которых забили "красные"

3-й тур группового этапа Лиги Европы

Группа E

"Ливерпуль" - "Тулуза" 5:1

Голы: Жота (9), Эндо (30), Нуньес (34), Гравенберх (65), Салах (90+3) - Даллинга (16)

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Дарвин Нуньес
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