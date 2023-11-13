Забили с центра поля. Интер - Фрозиноне 2:0. Видео голов и обзор матча
Лидер укрепляет позиции
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mattia Pistoia - Inter/Inter
В историю этот матч войдет как поединок, в котором Федерико Димарко забил гол с центра поля. Такое нескоро забудут.
Ну, а в целом "Интер" не без проблем, но все-таки справедливо сломил сопротивление середняка Серии А и вернулся на чистое первое место. "Ювентус" теперь отстает на 2 очка, "Милан" - на все 8.
12-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"
"Интер" - "Фрозиноне" - 2:0
Голы: Димарко, 43, Чалханоглу, 48 (с пенальти)
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