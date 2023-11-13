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Забили с центра поля. Интер - Фрозиноне 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Лидер укрепляет позиции

Забили с центра поля. Интер - Фрозиноне 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mattia Pistoia - Inter/Inter

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В историю этот матч войдет как поединок, в котором Федерико Димарко забил гол с центра поля. Такое нескоро забудут.

Ну, а в целом "Интер" не без проблем, но все-таки справедливо сломил сопротивление середняка Серии А и вернулся на чистое первое место. "Ювентус" теперь отстает на 2 очка, "Милан" - на все 8.

12-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"

"Интер" - "Фрозиноне" - 2:0

Голы: Димарко, 43, Чалханоглу, 48 (с пенальти)

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