Забили с центра поля. Интер - Фрозиноне 2:0. Видео голов и обзор матча

В историю этот матч войдет как поединок, в котором Федерико Димарко забил гол с центра поля. Такое нескоро забудут.

Ну, а в целом "Интер" не без проблем, но все-таки справедливо сломил сопротивление середняка Серии А и вернулся на чистое первое место. "Ювентус" теперь отстает на 2 очка, "Милан" - на все 8.

12-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"

"Интер" - "Фрозиноне" - 2:0

Голы: Димарко, 43, Чалханоглу, 48 (с пенальти)