Лихтенштейн - Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лидер группы J Португалия отправляется в Вадуц, чтобы встретиться с Лихтенштейном. Матч, который не будет иметь турнирного значения, поскольку Португалия уже гарантировала себе победу в группе, а Лихтенштейн не поднимется с последнего места. Но португальцам еще есть за что бороться в этом отборе.

Победы в двух последних поединках позволят Португалии впервые завершить отборочный цикл со стопроцентным показателем побед. Также мотивация есть и у лучшего голеадора в истории сборных - Криштиану Роналду, португалец постарается улучшить свой рекорд по забитым голам,

Отбор на Евро-2024. Группа J. 9-й тур.

16 ноября. 21:45. Вадуц. "Рейнпарк Штадион"

Главный судья: Мохаммед Ал-Хаким

Трансляция: Megogo Football 1

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