128-й мяч Роналду. Лихтенштейн - Португалия 0:2. Видео голов и обзор матча

Лихтенштейн продержался целый тайм против Португалии, и это уже подвиг для футбольного карлика - куда уж требовать больше.

Ну, и еще факт для истории - сегодня Криштиану Роналду обновил свой рекорд по голам за сборную, забив 128-й мяч за "Селессау". Вот это преданность делу!

9-й тур отбора на Евро-2024. Вадуц. "Рейнпарк"

Лихтенштейн - Португалия - 0:2

Голы: Роналду, 46, Канселу, 57