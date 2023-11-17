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128-й мяч Роналду. Лихтенштейн - Португалия 0:2. Видео голов и обзор матча

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Без сюрпризов

128-й мяч Роналду. Лихтенштейн - Португалия 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniela Porcelli/Eurasia Sport Images

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Лихтенштейн продержался целый тайм против Португалии, и это уже подвиг для футбольного карлика - куда уж требовать больше.

Ну, и еще факт для истории - сегодня Криштиану Роналду обновил свой рекорд по голам за сборную, забив 128-й мяч за "Селессау". Вот это преданность делу!

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Лихтенштейн - Португалия - 0:2

Голы: Роналду, 46, Канселу, 57

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