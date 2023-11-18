А кто-то сомневался? Англия - Мальта 2:0. Видео голов и обзор матча
"Три Льва" играли вполсилы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marc Atkins
Англия ранее уже гарантировала себе место на Евро, и сегодня играла настолько расслабленно, насколько это вообще возможно.
Мальтийцев хвалим - счет более чем достойный, но не забываем, что именно настрой Англии сыграл в этом первоочередную роль. Даже Гарри Кейн не особо рвался обновлять рекорд, а это, знаете ли, показатель.
9-й тур отбора на Евро-2024. Лондон. "Уэмбли"
Англия - Мальта 2:0
Голы: Пепе, 8 (автогол), Кейн, 75
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Тринадцать из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- Италия – Северная Македония. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Жерсон разрывает. Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1. Видео голов и обзор матча
- Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн