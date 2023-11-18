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А кто-то сомневался? Англия - Мальта 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

"Три Льва" играли вполсилы

А кто-то сомневался? Англия - Мальта 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marc Atkins

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Англия ранее уже гарантировала себе место на Евро, и сегодня играла настолько расслабленно, насколько это вообще возможно.

Мальтийцев хвалим - счет более чем достойный, но не забываем, что именно настрой Англии сыграл в этом первоочередную роль. Даже Гарри Кейн не особо рвался обновлять рекорд, а это, знаете ли, показатель.

9-й тур отбора на Евро-2024. Лондон. "Уэмбли"

Англия - Мальта 2:0

Голы: Пепе, 8 (автогол), Кейн, 75

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Англия Мальта
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