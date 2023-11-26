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Типичный Моуриньо. Рома - Удинезе 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео

"Волки" возвращаются в ТОП-5

Типичный Моуриньо. Рома - Удинезе 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luciano Rossi/AS Roma

Новина українською

"Рома" добыла седьмую кряду домашнюю победу, но при этом снова не впечатлила качеством футбола. Очень долго "Волки" вообще не угрожали воротам.

И что было дальше? Выходы на замену основных атакеров, два гола после 80-й минуты - и вот "Рома" уже 5-я в таблице. Типичный Жозе Моуриньо.

13-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Удинезе" - 3:1

Голы: Манчини, 20, Дибала, 81, Эль-Шаарави, 90 - Товен, 57

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