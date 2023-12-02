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Фееричная развязка. Монца - Ювентус 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Туринцы нервно вышли на первое место

Фееричная развязка. Монца - Ювентус 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Cottini

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"Ювентус" временно возглавил таблицу Серии А, обыграв "Монцу" в матче с концовкой, которую вы долго не забудете.

И вот что странно - основное время получилось довольно скучным, но стоило Валентину Карбони сравнять счет на 91-й минуте, как "Ювентус", пребывавший в полусонном состоянии, внезапно ожил.

14-й тур Серии А. Монца. "Ю-Пауэр Стэдиум"

"Монца" - "Ювентус" - 1:2

Голы: Карбони, 90+1 - Рабьо, 12, Гатти, 90+4

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Ювентус (Турин) Монца
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