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Лунин мог и не выходить. Реал Мадрид - Гранада 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Максимально легкая победа фаворита

Лунин мог и не выходить. Реал Мадрид - Гранада 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

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"Реал" сохранил первое место в таблице, обыграв "Гранаду", которая за весь матч ни разу не пробила в сторону ворот. Андрей Лунин полтора часа стоял без работы.

"Сливочные" тоже не форсировали события, но даже в пешем, прогулочном темпе два гола забили. Особенно порадовал первый - вы просто обязаны увидеть этот шедевр в исполнении Тони Крооса!

15-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Гранада" - 2:0

Голы: Браим Диас, 26, Родриго, 57

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Реал (Мадрид) Гранада
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