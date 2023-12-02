Лунин мог и не выходить. Реал Мадрид - Гранада 2:0. Видео голов и обзор матча
Максимально легкая победа фаворита
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Реал" сохранил первое место в таблице, обыграв "Гранаду", которая за весь матч ни разу не пробила в сторону ворот. Андрей Лунин полтора часа стоял без работы.
"Сливочные" тоже не форсировали события, но даже в пешем, прогулочном темпе два гола забили. Особенно порадовал первый - вы просто обязаны увидеть этот шедевр в исполнении Тони Крооса!
15-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Гранада" - 2:0
Голы: Браим Диас, 26, Родриго, 57
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