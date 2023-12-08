Стуани просто монстр. Ориуэла - Жирона 2:5. Видео голов и обзор матча

"Жирона" уступала любительской "Ориуэле" после первого тайма, поскольку играла без основных исполнителей, да и вообще Кубок у нее не в приоритете. И что было дальше?

Кристиан Стуани опять напомнил, как силен в штрафной при подачах. Два удара головой от ветерана - и вот "Жирона" уже идет дальше. В 37 лет! Невероятно!

2-й раунд Кубка короля. Ориуэла. "Мунисипаль Лос-Аркос"

"Ориуэла" - "Жирона" - 2:5

Голы: Мендинуэта, 27, Букер, 45+3 - Торре, 7, Стуани, 66, 74, Порту, 82, Валери, 87