  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Стуани просто монстр. Ориуэла - Жирона 2:5. Видео голов и обзор матча
В тренде

Стуани просто монстр. Ориуэла - Жирона 2:5. Видео голов и обзор матча

Видео

Дубль ветерана выручил каталонцев

Стуани просто монстр. Ориуэла - Жирона 2:5. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/GironaFC

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" уступала любительской "Ориуэле" после первого тайма, поскольку играла без основных исполнителей, да и вообще Кубок у нее не в приоритете. И что было дальше?

Кристиан Стуани опять напомнил, как силен в штрафной при подачах. Два удара головой от ветерана - и вот "Жирона" уже идет дальше. В 37 лет! Невероятно!

2-й раунд Кубка короля. Ориуэла. "Мунисипаль Лос-Аркос"

"Ориуэла" - "Жирона" - 2:5

Голы: Мендинуэта, 27, Букер, 45+3 - Торре, 7, Стуани, 66, 74, Порту, 82, Валери, 87

По теме
yellow-arrow
Довбика не будет, а вот Цыганков... Ориуэла - Жирона. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Кубка Испании
yellow-arrow
Команда Соболя в гостях. Брест - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
yellow-arrow
Тоттенхэм – Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Кристиан Стуани Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости