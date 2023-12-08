Стуани просто монстр. Ориуэла - Жирона 2:5. Видео голов и обзор матча
Дубль ветерана выручил каталонцев
Фото: twitter.com/GironaFC
"Жирона" уступала любительской "Ориуэле" после первого тайма, поскольку играла без основных исполнителей, да и вообще Кубок у нее не в приоритете. И что было дальше?
Кристиан Стуани опять напомнил, как силен в штрафной при подачах. Два удара головой от ветерана - и вот "Жирона" уже идет дальше. В 37 лет! Невероятно!
2-й раунд Кубка короля. Ориуэла. "Мунисипаль Лос-Аркос"
"Ориуэла" - "Жирона" - 2:5
Голы: Мендинуэта, 27, Букер, 45+3 - Торре, 7, Стуани, 66, 74, Порту, 82, Валери, 87
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