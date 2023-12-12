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Ред Булл Зальцбург - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

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Ред Булл Зальцбург - Бенфика : Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ред Булл Зальцбург - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник перед "Бенфикой" будет стоять почти нереальная задача, чтобы избежать вылета из еврокубков "орлам" нужно побеждать австрийскую команду с разницей в три мяча.

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Лига Чемпионов. Группа D, 6-й тур.

12 декабря. 22.00. Зальцбург. "Ред Булл Арена"

Главный судья: Даниэль Зиберт

"Ред Булл Зальцбург" - "Бенфика"

Трансляция: Megogo Football 7

Текстовая трансляция: UA-Футбол

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Зальцбург - Бенфика
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