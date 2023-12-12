Ред Булл Зальцбург - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Ред Булл Зальцбург - Бенфика : Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues
Во вторник перед "Бенфикой" будет стоять почти нереальная задача, чтобы избежать вылета из еврокубков "орлам" нужно побеждать австрийскую команду с разницей в три мяча.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига Чемпионов. Группа D, 6-й тур.
12 декабря. 22.00. Зальцбург. "Ред Булл Арена"
Главный судья: Даниэль Зиберт
"Ред Булл Зальцбург" - "Бенфика"
Трансляция: Megogo Football 7
Текстовая трансляция: UA-Футбол
Зальцбург - БенфикаСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Это жест сепаратизма - отрезать Закарпатье от футбола". Директор стадиона Авангард - об отзыве аккредитации
- Мастер-класс Жироны и щепотка резонанса от Монзуль. Обзор ключевых матчей уик-энда
- Возвращение прошлого. Итоги 15-го тура Серии А
- Сенсация или уже нет? Барселона - Жирона 2:4. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн