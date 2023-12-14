ЛЧ. Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3. Видео голов и обзор матча
Горожане резервом обыграли белградцев
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Резервным составом Гвардиола одержал очередную победу, которая стала шестой из шести матчей группового этапа. 100%-й результат от манчестерской команды, теперь они ждут жеребьевки, чтобы узнать своего соперника в 1/8. Можно полностью сконцентрироваться на внутренних турнирах, но после подобного матча народ точно будет просить больше игрового времени для капитана молодежной команды Майки Хэмилтона, никак иначе.
Лига Чемпионов, групповой этап, 6-й тур
Стадион: "Райко Митич" (Белград)
Главный судья: Алияр Агаев (Азербайджан)
"Црвена Звезда" - "Манчестер Сити" 2:3
Голы: Хван (76), Катай (90+1) - Хэмилтон (19), Бобб (62), Филлипс (85, с пенальти)
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