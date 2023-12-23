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Уже месяц не пропускают в Серии А. Интер - Лечче 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Лидер не сбавляет темпа

Уже месяц не пропускают в Серии А. Интер - Лечче 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mairo Cinquetti/NurPhoto

UA-Футбол
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"Интер" вылетел из Копа Италия, но в главных турнирах - Лиге чемпионов и Серии А - все у него отлично. В чемпионате команда Симоне Индзаги лидирует и не пропускает уже 4 матча кряду - с 26 ноября.

Сегодня отдельно отмечаем гол защитника Яна-Ауреля Биссека - первый для 23-летнего немца после переезда в Италию из Дании в летнее межсезонье.

17-й тур Серии А. Милан. "Сан Сиро"

"Интер" - "Лечче" - 2:0

Голы: Биссек, 43, Барелла, 78

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