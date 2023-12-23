Уже месяц не пропускают в Серии А. Интер - Лечче 2:0. Видео голов и обзор матча
Лидер не сбавляет темпа
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mairo Cinquetti/NurPhoto
"Интер" вылетел из Копа Италия, но в главных турнирах - Лиге чемпионов и Серии А - все у него отлично. В чемпионате команда Симоне Индзаги лидирует и не пропускает уже 4 матча кряду - с 26 ноября.
Сегодня отдельно отмечаем гол защитника Яна-Ауреля Биссека - первый для 23-летнего немца после переезда в Италию из Дании в летнее межсезонье.
17-й тур Серии А. Милан. "Сан Сиро"
"Интер" - "Лечче" - 2:0
Голы: Биссек, 43, Барелла, 78
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