Уже месяц не пропускают в Серии А. Интер - Лечче 2:0. Видео голов и обзор матча

"Интер" вылетел из Копа Италия, но в главных турнирах - Лиге чемпионов и Серии А - все у него отлично. В чемпионате команда Симоне Индзаги лидирует и не пропускает уже 4 матча кряду - с 26 ноября.

Сегодня отдельно отмечаем гол защитника Яна-Ауреля Биссека - первый для 23-летнего немца после переезда в Италию из Дании в летнее межсезонье.

17-й тур Серии А. Милан. "Сан Сиро"

"Интер" - "Лечче" - 2:0

Голы: Биссек, 43, Барелла, 78