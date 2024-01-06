Без наших и на классе. Эльче - Жирона 0:2. Видео голов и обзор матча

"Жирона" даже в неосновном составе легко победила на поле середняка Сегунды "Эльче". Забить помогли угловой и контратака.

Касательно наших, то Виктор Цыганков матч пропускал из-за травмы, а Артем Довбик вышел на последние 15 минут, когда все уже было решено. Ждем обоих в старте в более серьезных поединках.

1/16 финала Кубка короля. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Жирона" - 0:2

Голы: Блинд, 37, Коуто, 67