Без наших и на классе. Эльче - Жирона 0:2. Видео голов и обзор матча
Каталонцы сметают всех с пути
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francisco Macia/Quality Sport Images
"Жирона" даже в неосновном составе легко победила на поле середняка Сегунды "Эльче". Забить помогли угловой и контратака.
Касательно наших, то Виктор Цыганков матч пропускал из-за травмы, а Артем Довбик вышел на последние 15 минут, когда все уже было решено. Ждем обоих в старте в более серьезных поединках.
1/16 финала Кубка короля. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"
"Эльче" - "Жирона" - 0:2
Голы: Блинд, 37, Коуто, 67
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