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Без наших и на классе. Эльче - Жирона 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Каталонцы сметают всех с пути

Без наших и на классе. Эльче - Жирона 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francisco Macia/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" даже в неосновном составе легко победила на поле середняка Сегунды "Эльче". Забить помогли угловой и контратака.

Касательно наших, то Виктор Цыганков матч пропускал из-за травмы, а Артем Довбик вышел на последние 15 минут, когда все уже было решено. Ждем обоих в старте в более серьезных поединках.

1/16 финала Кубка короля. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Жирона" - 0:2

Голы: Блинд, 37, Коуто, 67

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Жирона Эльче
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