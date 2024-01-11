Незабываемое шоу в пустыне. Реал - Атлетико 5:3. Видео голов и обзор матча

"Реал" и "Атлетико" вместо тактических тягомотины устроили уличную драку в полуфинале Суперкубка Испании. Как тут только не забивали! Ногами, головами; даже два автогола было!

По итогу "Сливочные" победили, оказавшись более выносливыми. В финале в воскресенье они сыграют с победителем пары "Барса" - "Осасуна".

1/2 Суперкубка Испании. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"

"Реал" - "Атлетико" - 5:3

Голы: Рюдигер, 20, Менди, 29, Карвахаль, 85, Савич, 116 (автогол), Браим Диас, 120+2 - Эрмосо, 6, Гризманн, 37, Рюдигер, 78 (автогол)