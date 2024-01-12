С хет-триком запасного. Ювентус - Фрозиноне 4:0. Видео голов и обзор матча
Туринцы вышли в полуфинал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
"Ювентус" добыл седьмую победу кряду во всех турнирах, а его беспроигрышная серия достигла 16 поединков.
Даже запасные у туринцев на блестящем ходу - например, Аркадиуш Милик. Поляк набегал лишь 510 минут в Серии А, но стоило ему выйти в старте, как он буквально уничтожил "Фрозиноне". Отличная игра - и форварда, и всего "Юве".
1/4 финала Кубка Италии. Турин. "Альянц Стэдиум"
"Ювентус" - "Фрозиноне" - 4:0
Голы: Милик, 11 (с пенальти), 38, 48, Йылдыз, 61
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