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С хет-триком запасного. Ювентус - Фрозиноне 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Туринцы вышли в полуфинал Кубка

С хет-триком запасного. Ювентус - Фрозиноне 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

UA-Футбол
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"Ювентус" добыл седьмую победу кряду во всех турнирах, а его беспроигрышная серия достигла 16 поединков.

Даже запасные у туринцев на блестящем ходу - например, Аркадиуш Милик. Поляк набегал лишь 510 минут в Серии А, но стоило ему выйти в старте, как он буквально уничтожил "Фрозиноне". Отличная игра - и форварда, и всего "Юве".

1/4 финала Кубка Италии. Турин. "Альянц Стэдиум"

"Ювентус" - "Фрозиноне" - 4:0

Голы: Милик, 11 (с пенальти), 38, 48, Йылдыз, 61

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