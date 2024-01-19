Неожиданный герой. Наполи — Фиорентина 3:0. Видео голов и обзор матча
Чемпион спокойно вышел в финал
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matteo Ciambelli / DeFodi Images
Чемпион Италии "Наполи" несмотря на игровой кризис разбил на последних минутах "Фиорентину".
В финале Суперкубка "Партенопеи" сыграют с победителем пары "Интер" - "Лацио", а пока отмечаем дубль Алессио Дзербина. Вот уж сюрприз! Ранее этот парень вообще ни разу не забивал в Серии А!
1/2 финала Суперкубка. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"
"Наполи" - "Фиорентина" - 3:0
Голы: Симеоне, 22, Дзербин, 84, 86
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