Неожиданный герой. Наполи — Фиорентина 3:0. Видео голов и обзор матча

Чемпион Италии "Наполи" несмотря на игровой кризис разбил на последних минутах "Фиорентину".

В финале Суперкубка "Партенопеи" сыграют с победителем пары "Интер" - "Лацио", а пока отмечаем дубль Алессио Дзербина. Вот уж сюрприз! Ранее этот парень вообще ни разу не забивал в Серии А!

1/2 финала Суперкубка. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"

"Наполи" - "Фиорентина" - 3:0

Голы: Симеоне, 22, Дзербин, 84, 86