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Неожиданный герой. Наполи — Фиорентина 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Чемпион спокойно вышел в финал

Неожиданный герой. Наполи — Фиорентина 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matteo Ciambelli / DeFodi Images

UA-Футбол
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Чемпион Италии "Наполи" несмотря на игровой кризис разбил на последних минутах "Фиорентину".

В финале Суперкубка "Партенопеи" сыграют с победителем пары "Интер" - "Лацио", а пока отмечаем дубль Алессио Дзербина. Вот уж сюрприз! Ранее этот парень вообще ни разу не забивал в Серии А!

1/2 финала Суперкубка. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"

"Наполи" - "Фиорентина" - 3:0

Голы: Симеоне, 22, Дзербин, 84, 86

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