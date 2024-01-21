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Бенефис Мбаппе и гол дебютанта. Орлеан — ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча

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Париж шагает в 1/8 финала Кубка Франции

Бенефис Мбаппе и гол дебютанта. Орлеан — ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/PSG_Inside

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"ПСЖ", конечно, не испытал проблем с середняком третьего дивизиона "Орлеаном" в рамках Кубка.

Скромный коллектив даже близко не сумел остановить Килиана Мбаппе, который на кураже оформил дубль и отдал две голевых, организовав мяч даже для 17-летнего дебютанта Сенни Маюлу. Неудивительно, что боссы "ПСЖ" готовы на все, лишь бы оставить звезду у себя.

1/16 финала Кубка Франции. Орлеан. "Стад де ля Сорс"

"Орлеан" - "ПСЖ" - 1:4

Голы: Сен-Руф, 86 — Мбаппе, 16, 63 (с пенальти), Рамуш, 72, Маюлу, 88

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